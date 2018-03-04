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Максим Андреев
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
2
Луч
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 0
Сибирь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Кубань
1
Сибирь
0
минуты: 71' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 52'
Сибирь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 52'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
3
Зенит-2
1
минуты: 1' - 46'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
0 : 0
Сибирь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 59'
Енисей
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 59'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
3
Балтика
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
минуты: 1' - 65'
Тамбов
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 65'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
Оренбург
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Оренбург
1
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 54'
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 1' - 54'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Сибирь
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Сибирь
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Шинник
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
36'
36'
36'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
36'
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 46'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 60'
Химки
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 60'
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Томь
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Томь
0
минуты: 1' - 46'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 78'
Крылья Советов
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 78'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Нижний Новгород
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 65'
Сибирь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 65'
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
Луч
0 : 2
Сибирь
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
минуты: 1' - 61'
Луч
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 61'
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 88'
Сибирь
2
Кубань
0
минуты: 1' - 88'
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