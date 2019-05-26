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Илья Абаев
№81
Вратарь
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 авг. 1981 (38) лет
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Зенит
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019
10 мая 2019
пт
14:00
был в запасе
Динамо
0
Ростов
0
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Краснодар
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Анжи
1
Ростов
1
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
Оренбург
3 : 0
Ростов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
3
Ростов
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Спартак
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
Спартак
1
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 0
Ростов
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
11:30
был в запасе
Уфа
1
Ростов
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Ростов
2
Урал
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Ростов
0 : 0
Арсенал
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
был в запасе
Ростов
0
Арсенал
0
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ростов
0
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
16:30
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
16:30
был в запасе
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ростов
0
Динамо
0
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
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