Илья Абаев
№81
Вратарь
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 авг. 1981 (38) лет
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Ростов
1
Зенит
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
Динамо
0 : 0
Ростов
10.05.2019 10 мая 2019 пт 14:00
был в запасе
Динамо
0
Ростов
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019 05 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Ростов
1
Краснодар
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Анжи
1
Ростов
1
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:00
Оренбург
3 : 0
Ростов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:00
был в запасе
Оренбург
3
Ростов
0
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Спартак
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Ростов
2
Спартак
1
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 0
Ростов
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 11:30
был в запасе
Уфа
1
Ростов
0
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Ростов
2
Урал
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Рубин
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
Ростов
0 : 0
Арсенал
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
был в запасе
Ростов
0
Арсенал
0
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
был в запасе
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ростов
0
был в запасе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 16:30
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 16:30
был в запасе
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Динамо
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 19:00
был в запасе
Ростов
0
Динамо
0
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
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