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Давид Цораев
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Нефтехимик
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90'
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Шинник
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 76'
СКА-Хабаровск
3
Шинник
0
минуты: 1' - 76'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Енисей
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
45'
45'
45'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
45'
минуты: 1' - 88'
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 88'