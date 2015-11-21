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Гоча Ходжава
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
25'
10'
25'
10'
25'
10'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
25'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 67'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 69'
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 69'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 76'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 76'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
46'
46'
46'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 87'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 87'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Оренбург
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
минуты: 38' - 60'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
1
минуты: 38' - 60'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 76'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 76'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
55'
55'
55'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 34' - 90'
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 34' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Зенит-2
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 46'
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 90'
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Факел
48'
48'
48'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Факел
1
минуты: 1' - 90'