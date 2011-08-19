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Андрей Стрельцов
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
73'
73'
73'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
Факел
0 : 1
Динамо
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
был в запасе
Факел
0
Динамо
1
был в запасе
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Динамо
0 : 1
Шинник
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Динамо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 46'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 81'
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 81'