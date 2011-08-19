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Александр Петров
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 2
Мордовия
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 64' - 90'
Торпедо
1
Мордовия
2
минуты: 64' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 63' - 90'
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 63' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 64' - 90'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 64' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
минуты: 76' - 90'
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 76' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 69' - 90'
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 69' - 90'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 56' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 56' - 90'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
17:30
Торпедо
0 : 0
Оренбург
28.05.2011
28 мая 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Торпедо
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 46'
25.05.2011
25 мая 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 0
Урал
25.05.2011
25 мая 2011
ср
17:30
минуты: 1' - 70'
Торпедо
1
Урал
0
минуты: 1' - 70'
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 64'
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 64'
16.05.2011
16 мая 2011
пн
17:30
Шинник
2 : 0
Торпедо
16.05.2011
16 мая 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 46'
Шинник
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 46'
06.05.2011
06 мая 2011
пт
17:30
Торпедо
3 : 2
Сибирь
21'
21'
21'
06.05.2011
06 мая 2011
пт
17:30
21'
минуты: 1' - 71'
Торпедо
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 71'
03.05.2011
03 мая 2011
вт
17:30
Торпедо
0 : 2
Енисей
03.05.2011
03 мая 2011
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
54'
54'
54'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
54'
минуты: 46' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 46' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 59' - 90'
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 59' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 69'
КАМАЗ
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 69'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
4
Торпедо
0
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'