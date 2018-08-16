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Матч-центр
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Георгий Наваловский
№88
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
28 июня 1986 (34) года
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Зенит
8 : 1
Динамо
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 72' - 90'
Зенит
8
Динамо
1
минуты: 72' - 90'
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Динамо
4 : 0
Зенит
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Динамо
4
Зенит
0
был в запасе