Георгий Наваловский
№88
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
28 июня 1986 (34) года
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
Зенит
8 : 1
Динамо
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 72' - 90'
Зенит
8
Динамо
1
минуты: 72' - 90'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Динамо
4 : 0
Зенит
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Динамо
4
Зенит
0
был в запасе