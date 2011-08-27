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Матч-центр
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Баи-Ибра Кебе
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
минуты: 85' - 90'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 85' - 90'
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
20:00
Анжи
2 : 1
Динамо
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
20:00
минуты: 90' - 90'
Анжи
2
Динамо
1
минуты: 90' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:15
Спартак
3 : 0
Анжи
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:15
был в запасе
Спартак
3
Анжи
0
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
минуты: 85' - 90'
Анжи
2
Томь
0
минуты: 85' - 90'
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011
30 июля 2011
сб
16:45
минуты: 88' - 90'
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 88' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
был в запасе
Анжи
0
Зенит
1
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011
14 июня 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
3
Анжи
0
минуты: 1' - 46'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011
10 июня 2011
пт
16:45
минуты: 78' - 90'
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 78' - 90'
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
Ахмат
1 : 0
Анжи
20.05.2011
20 мая 2011
пт
15:00
был в запасе
Ахмат
1
Анжи
0
был в запасе
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
Анжи
0 : 0
Кубань
90'
90'
90'
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:30
минуты: 87' - 90'
Анжи
0
Кубань
0
минуты: 87' - 90'