Али Гаджибеков
№63
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 авг. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
37'
37'
37'
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
37'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90'