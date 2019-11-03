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Али Гаджибеков
№63
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 авг. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2014/2015
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
37'
37'
37'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
37'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90'