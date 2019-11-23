Азат Байрыев
№28
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 февр. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Ротор
2 : 0
Томь
21'
21'
21'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
21'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 18:00
Ротор
2 : 0
Луч
7'
7'
7'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 18:00
7'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Ротор
2 : 0
Факел
75'
75'
75'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 18:00
Ротор
3 : 2
Текстильщик
79'
79'
79'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 18:00
79'
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Текстильщик
2
минуты: 1' - 90'