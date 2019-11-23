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Азат Байрыев
№28
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 февр. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Ротор
2 : 0
Томь
21'
21'
21'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
21'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
18:00
Ротор
2 : 0
Луч
7'
7'
7'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
18:00
7'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Луч
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Ротор
2 : 0
Факел
75'
75'
75'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
Ротор
3 : 2
Текстильщик
79'
79'
79'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
79'
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Текстильщик
2
минуты: 1' - 90'