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Андрей Ушенин
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 41'
Енисей
0
Луч
0
минуты: 1' - 41'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
минуты: 1' - 68'
Луч
1
Химки
2
минуты: 1' - 68'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
11:00
Луч
0 : 0
Оренбург
13'
13'
13'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
72'
72'
72'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
минуты: 1' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
78'
78'
78'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 46'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 1' - 46'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Черноморец
2 : 3
Шинник
71'
71'
71'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
25'
25'
25'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
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