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Сергей Кузнецов
№10
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010
2009
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:30
Арсенал
3 : 0
Томь
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 84'
Арсенал
3
Томь
0
минуты: 1' - 84'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
Томь
1 : 0
Амкар
24'
24'
24'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
24'
минуты: 1' - 84'
Томь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 84'
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Томь
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 74'
ЦСКА
4
Томь
0
минуты: 1' - 74'
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
Томь
0 : 6
Ростов
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
был в запасе
Томь
0
Ростов
6
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
11:00
Томь
0 : 1
Спартак
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
11:00
был в запасе
Томь
0
Спартак
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Зенит
1 : 0
Томь
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Зенит
1
Томь
0
минуты: 61' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Томь
0
Анжи
3
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
был в запасе
Оренбург
3
Томь
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
12:00
Томь
1 : 1
Урал
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 84' - 90'
Томь
1
Урал
1
минуты: 84' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
был в запасе
Рубин
2
Томь
1
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
был в запасе
Томь
1
Арсенал
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:30
Амкар
1 : 0
Томь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:30
был в запасе
Амкар
1
Томь
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
Томь
0 : 1
ЦСКА
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
был в запасе
Томь
0
ЦСКА
1
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:30
Ростов
3 : 0
Томь
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:30
был в запасе
Ростов
3
Томь
0
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
15:30
Томь
1 : 0
Уфа
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
15:30
был в запасе
Томь
1
Уфа
0
был в запасе