Эльбрус Зураев
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
2 : 1
Спартак-Нальчик
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
3
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Зенит-2
2 : 1
Волгарь
49'
49'
49'
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 83'
Зенит-2
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 83'
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Динамо
5 : 0
Волгарь
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 18:00
Волгарь
2 : 0
Шинник
23.07.2016 23 июля 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Волгарь
2 : 1
Сокол
89'
89'
89'
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 17:30
Волгарь
1 : 2
Факел
54'
54'
54'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 17:30
минуты: 1' - 82'
Волгарь
1
Факел
2
минуты: 1' - 82'