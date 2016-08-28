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Эльбрус Зураев
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Спартак-Нальчик
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
3
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Зенит-2
2 : 1
Волгарь
49'
49'
49'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 83'
Зенит-2
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 83'
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Динамо
5 : 0
Волгарь
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 0
Шинник
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Сокол
89'
89'
89'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 2
Факел
54'
54'
54'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
17:30
минуты: 1' - 82'
Волгарь
1
Факел
2
минуты: 1' - 82'