Дмитрий Горбушин
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 15:00
минуты: 87' - 90'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 87' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
минуты: 78' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 78' - 90'
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 18:30
минуты: 46' - 90'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 46' - 90'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Черноморец
2 : 3
Шинник
17'
17'
17'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 82'
Черноморец
2
Шинник
3
минуты: 1' - 82'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
50'
50'
50'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 14:00
Енисей
0 : 1
Черноморец
68'
68'
68'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 14:00
68'
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
90'
90'
90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
26', 74'
26', 74'
26', 74'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
26', 74'
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.05.2011 04 мая 2011 ср 18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
04.05.2011 04 мая 2011 ср 18:00
минуты: 1' - 64'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 64'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 66'
Черноморец
1
Химки
1
минуты: 1' - 66'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Черноморец
1 : 0
Факел
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 63'
Черноморец
1
Факел
0
минуты: 1' - 63'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
был в запасе
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 11:00
Луч
1 : 0
Черноморец
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 71'
Луч
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 71'
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 16:00
Урал
1 : 0
Черноморец
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 16:30
Оренбург
2 : 1
Черноморец
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'