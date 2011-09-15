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Дмитрий Горбушин
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
минуты: 87' - 90'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 87' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
минуты: 78' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 78' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 46' - 90'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 46' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Черноморец
2 : 3
Шинник
17'
17'
17'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 82'
Черноморец
2
Шинник
3
минуты: 1' - 82'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
50'
50'
50'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
14:00
Енисей
0 : 1
Черноморец
68'
68'
68'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
14:00
68'
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
90'
90'
90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
26', 74'
26', 74'
26', 74'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
26', 74'
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 64'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 64'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 66'
Черноморец
1
Химки
1
минуты: 1' - 66'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Черноморец
1 : 0
Факел
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 63'
Черноморец
1
Факел
0
минуты: 1' - 63'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
Луч
1 : 0
Черноморец
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 71'
Луч
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 71'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
16:00
Урал
1 : 0
Черноморец
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 1
Черноморец
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'