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Константин Суховерхов
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 75' - 90'
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 75' - 90'
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
14:00
Салют
2 : 4
СКА-Хабаровск
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
14:00
минуты: 88' - 90'
Салют
2
СКА-Хабаровск
4
минуты: 88' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 83' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 83' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе