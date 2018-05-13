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Николай Сафрониди
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
88'
88'
88'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 84' - 90'
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 84' - 90'
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
был в запасе
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Уфа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
0
Уфа
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
2
Уфа
1
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 2
Зенит
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
2
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
04.03.2018
04 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
90'
90'
90'
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 88' - 90'
Уфа
3
Амкар
0
минуты: 88' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
2
Уфа
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
был в запасе
Уфа
2
Урал
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Спартак
3 : 1
Уфа
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Спартак
3
Уфа
1
был в запасе
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
был в запасе
Уфа
2
Рубин
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
14:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
0
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Уфа
1
Арсенал
0
был в запасе
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
был в запасе
Зенит
3
Уфа
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Уфа
0
Краснодар
1
был в запасе
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