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Матч-центр
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Сергей Овчинников
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
Луч
1 : 0
Черноморец
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
11:00
минуты: 53' - 90'
Луч
1
Черноморец
0
минуты: 53' - 90'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
55'
55'
55'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 71'
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 1' - 71'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
минуты: 53' - 90'
КАМАЗ
2
Луч
0
минуты: 53' - 90'