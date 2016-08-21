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Сергей Нестеренко
№5
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Сокол
2 : 3
СКА-Хабаровск
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 80' - 90'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 80' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
минуты: 68' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 68' - 90'