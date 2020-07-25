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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Мурнин
№27
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1985 (35) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
25.07.2020
25 июля 2020
сб
17:00
Зенит
-:-
Химки
25.07.2020
25 июля 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
-
Химки
-
19.07.2020
19 июля 2020
вс
13:00
Урал
1 : 3
Химки
19.07.2020
19 июля 2020
вс
13:00
был в запасе
Урал
1
Химки
3
был в запасе