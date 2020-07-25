Андрей Мурнин
№27
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1985 (35) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 17:00
Зенит
-:-
Химки
25.07.2020 25 июля 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
-
Химки
-
19.07.2020 19 июля 2020 вс 13:00
Урал
1 : 3
Химки
19.07.2020 19 июля 2020 вс 13:00
был в запасе
Урал
1
Химки
3
был в запасе