Антон Купчин
№5
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2017 10 мая 2017 ср 11:30
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
10.05.2017 10 мая 2017 ср 11:30
минуты: 73' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 73' - 90'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
был в запасе
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
Енисей
3 : 1
СКА-Хабаровск
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
был в запасе
Енисей
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 46' - 90'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
был в запасе
Шинник
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тосно
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 9:00
минуты: 78' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тосно
0
минуты: 78' - 90'
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
СКА-Хабаровск
41'
41'
41'
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 73'
Спартак-Нальчик
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 73'
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:00
Зенит-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:00
минуты: 24' - 90'
Зенит-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 24' - 90'
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
был в запасе
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 10:00
минуты: 81' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
минуты: 81' - 90'
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Сокол
2 : 3
СКА-Хабаровск
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
минуты: 72' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 72' - 90'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
был в запасе
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
был в запасе
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе