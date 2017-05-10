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Антон Купчин
№5
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
10.05.2017
10 мая 2017
ср
11:30
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
10.05.2017
10 мая 2017
ср
11:30
минуты: 73' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 73' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
20:00
был в запасе
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
Енисей
3 : 1
СКА-Хабаровск
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 46' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
был в запасе
Шинник
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тосно
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
9:00
минуты: 78' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тосно
0
минуты: 78' - 90'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
СКА-Хабаровск
41'
41'
41'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Спартак-Нальчик
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 73'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
Зенит-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
минуты: 24' - 90'
Зенит-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 24' - 90'
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
был в запасе
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
10:00
минуты: 81' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
минуты: 81' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Сокол
2 : 3
СКА-Хабаровск
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 72' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 72' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
был в запасе
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
был в запасе
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
был в запасе
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе