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Александр Ковалев
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2009/2010
05.08.2009
05 авг. 2009
ср
11:00
Луч
2 : 1
СКА-Хабаровск
05.08.2009
05 авг. 2009
ср
11:00
был в запасе
Луч
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
15.07.2009
15 июля 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Локомотив
15.07.2009
15 июля 2009
ср
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Локомотив
1
был в запасе