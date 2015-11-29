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Василий Кармазиненко
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
минуты: 81' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 81' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
Сибирь
2 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
минуты: 1' - 33'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 33'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
минуты: 85' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 85' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 79' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 79' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Оренбург
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
минуты: 79' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
1
минуты: 79' - 90'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 76' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 76' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 76' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 65' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Зенит-2
84'
84'
84'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
84'
минуты: 79' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Зенит-2
1
минуты: 79' - 90'
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
77'
77'
77'
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
77'
минуты: 72' - 90'
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 72' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Факел
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 61' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Факел
1
минуты: 61' - 90'
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 84' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 84' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
минуты: 68' - 90'
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 68' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Армавир
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
минуты: 72' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Армавир
0
минуты: 72' - 90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2015
11 июля 2015
сб
11:00
минуты: 83' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 83' - 90'