Максим Кабанов
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
минуты: 29' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 29' - 90'
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Нефтехимик
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 15:00
Ангушт
0 : 1
СКА-Хабаровск
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Ангушт
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 12:00
Оренбург
2 : 1
СКА-Хабаровск
23.03.2014 23 марта 2014 вс 12:00
был в запасе
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Енисей
16.03.2014 16 марта 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Балтика
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Балтика
1
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 13:00
Нефтехимик
1 : 3
СКА-Хабаровск
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 13:00
был в запасе
Нефтехимик
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ангушт
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Ангушт
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:00
Уфа
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
был в запасе
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 18:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 18:00
был в запасе
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Оренбург
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
0
был в запасе
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