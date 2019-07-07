Константин Гарбуз
№19
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 февр. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
07.07.2019 07 июля 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'