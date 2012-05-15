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Евгений Шпедт
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
18'
18'
18'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
минуты: 1' - 64'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 64'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 61' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 61' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 87'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 87'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 82'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 1' - 82'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
минуты: 1' - 82'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 82'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
был в запасе
Урал
5
Химки
2
был в запасе
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
25'
25'
25'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Химки
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Химки
0 : 3
КАМАЗ
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
КАМАЗ
3
минуты: 1' - 90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
90'
90'
90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 46' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 46' - 90'
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 45'
Химки
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 45'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
был в запасе
Луч
0
Химки
0
был в запасе
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
1
был в запасе
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
Оренбург
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
был в запасе
Химки
2
Оренбург
1
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
был в запасе
Химки
3
Урал
1
был в запасе