Евгений Шпедт
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
18'
18'
18'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
минуты: 1' - 64'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 64'
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
минуты: 61' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 61' - 90'
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 1' - 87'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 87'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 82'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 1' - 82'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
минуты: 1' - 82'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 82'
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
был в запасе
Урал
5
Химки
2
был в запасе
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 17:00
Шинник
4 : 1
Химки
25'
25'
25'
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Химки
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
был в запасе
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
Химки
0 : 3
КАМАЗ
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
КАМАЗ
3
минуты: 1' - 90'
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
90'
90'
90'
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
минуты: 46' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 46' - 90'
17.05.2011 17 мая 2011 вт 17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011 17 мая 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 45'
Химки
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 45'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
был в запасе
Луч
0
Химки
0
был в запасе
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
1
был в запасе
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
Оренбург
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:00
был в запасе
Химки
2
Оренбург
1
был в запасе
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
был в запасе
Химки
3
Урал
1
был в запасе