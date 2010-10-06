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Андрей Утицких
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сочи
0
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Балтика
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Балтика
1
был в запасе
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Химки
1
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
был в запасе
Луч
0
КАМАЗ
1
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
КАМАЗ
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
2
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Авангард
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Авангард
0
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
был в запасе
Ротор
1
КАМАЗ
0
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Мордовия
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:00
минуты: 53' - 90'
КАМАЗ
2
Мордовия
1
минуты: 53' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
19:00
Краснодар
3 : 2
КАМАЗ
26.06.2010
26 июня 2010
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
КАМАЗ
2
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Шинник
2
был в запасе