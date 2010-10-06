Андрей Утицких
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сочи
0
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Балтика
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Балтика
1
был в запасе
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Химки
1
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
был в запасе
Луч
0
КАМАЗ
1
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
КАМАЗ
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
2
был в запасе
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Авангард
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Авангард
0
был в запасе
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
был в запасе
Ротор
1
КАМАЗ
0
был в запасе
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Мордовия
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:00
минуты: 53' - 90'
КАМАЗ
2
Мордовия
1
минуты: 53' - 90'
26.06.2010 26 июня 2010 сб 19:00
Краснодар
3 : 2
КАМАЗ
26.06.2010 26 июня 2010 сб 19:00
был в запасе
Краснодар
3
КАМАЗ
2
был в запасе
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Шинник
2
был в запасе