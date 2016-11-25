Михаил Тыняный
№3
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 13:00
минуты: 79' - 90'
Тамбов
4
Факел
0
минуты: 79' - 90'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:30
минуты: 56' - 85'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 56' - 85'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
был в запасе
Тосно
2
Тамбов
0
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 13:30
Тамбов
1 : 0
Спартак-2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 13:30
был в запасе
Тамбов
1
Спартак-2
0
был в запасе
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
был в запасе
Луч
0
Тамбов
1
был в запасе
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
минуты: 90' - 90'
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90'