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Матч-центр
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Михаил Тыняный
№3
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2016/2017
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
минуты: 79' - 90'
Тамбов
4
Факел
0
минуты: 79' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 56' - 85'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 56' - 85'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
был в запасе
Тосно
2
Тамбов
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
13:30
Тамбов
1 : 0
Спартак-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
13:30
был в запасе
Тамбов
1
Спартак-2
0
был в запасе
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Луч
0
Тамбов
1
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
минуты: 90' - 90'
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90'