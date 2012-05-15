Андрей Ложкин
№75
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
Черноморец
1 : 2
СКА-Хабаровск
12'
12'
12'
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
минуты: 1' - 26'
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 26'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
был в запасе
Факел
0
Черноморец
0
был в запасе
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
был в запасе
Черноморец
0
Волгарь
0
был в запасе
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
37'
37'
37'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
минуты: 21' - 90'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 21' - 90'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
90'
90'
90'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 14:00
90'
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
61'
49'
61'
49'
61'
49'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
61'
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
8'
8'
8'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Урал
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Урал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
Шинник
3 : 2
КАМАЗ
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Динамо
1 : 0
КАМАЗ
41'
41'
41'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 17:00
Мордовия
1 : 0
КАМАЗ
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Сибирь
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
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