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Андрей Ложкин
№75
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
Черноморец
1 : 2
СКА-Хабаровск
12'
12'
12'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 26'
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 26'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
был в запасе
Факел
0
Черноморец
0
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
0
Волгарь
0
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
37'
37'
37'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 21' - 90'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 21' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
90'
90'
90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
90'
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
61'
49'
61'
49'
61'
49'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
61'
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
8'
8'
8'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Урал
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Урал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Шинник
3 : 2
КАМАЗ
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 0
КАМАЗ
41'
41'
41'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
КАМАЗ
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Сибирь
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
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