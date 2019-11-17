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Лента
Матч-центр
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Михаил Комков
№10
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 окт. 1984 (35) лет
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
12:00
Енисей
3 : 0
Томь
68'
37'
68'
37'
68'
37'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
12:00
68'
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
15:00
Енисей
1 : 1
Авангард
48'
48'
48'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
15:00
48'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
9:00
Луч
0 : 1
Енисей
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
07.07.2019
07 июля 2019
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 46' - 90'