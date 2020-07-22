Алексей Козлов
№34
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 дек. 1986 (33) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
66'
66'
66'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
41'
41'
41'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
64'
64'
64'
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
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