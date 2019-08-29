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Антон Кобялко
№32
Нападающий
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 мая 1986 (34) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
Дюделанж
2(5) : 1(4)
Арарат-Армения
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
2(5)
Арарат-Армения
1(4)
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Дюделанж
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Арарат-Армения
2
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
10'
37'
10'
37'
10'
37'
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2019
30 июля 2019
вт
18:45
Линкольн
1 : 2
Арарат-Армения
30.07.2019
30 июля 2019
вт
18:45
был в запасе
Линкольн
1
Арарат-Армения
2
был в запасе
23.07.2019
23 июля 2019
вт
18:00
Арарат-Армения
2 : 0
Линкольн
33'
33'
33'
23.07.2019
23 июля 2019
вт
18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Арарат-Армения
2
Линкольн
0
минуты: 1' - 90'