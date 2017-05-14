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Евгений Качан
№80
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
15:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-Нальчик
10.05.2017
10 мая 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
Сибирь
1 : 1
Зенит-2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
Сибирь
1 : 3
Динамо
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Динамо
3
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 0
Сокол
26.03.2017
26 марта 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 33'
Сибирь
1
Сокол
0
минуты: 1' - 33'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Сибирь
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Кубань
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
минуты: 65' - 90'
Сибирь
0
Кубань
0
минуты: 65' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Химки
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
16'
16'
16'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Сибирь
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
11:00
Сибирь
1 : 1
Енисей
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
11:00
был в запасе
Сибирь
1
Енисей
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
был в запасе
Тюмень
3
Сибирь
1
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 1
Шинник
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 84' - 90'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 84' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Сокол
1 : 1
Сибирь
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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