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Исо Каньенда
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Малави
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
40'
40'
40'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
Факел
0 : 1
Динамо
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 80'
Факел
0
Динамо
1
минуты: 1' - 80'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Динамо
0 : 1
Шинник
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 81' - 90'
Динамо
0
Шинник
1
минуты: 81' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
54'
54'
54'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 71'
Динамо
0
Урал
0
минуты: 1' - 71'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:00
Динамо
1 : 1
Оренбург
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 80'
Динамо
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 80'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
минуты: 63' - 90'
Динамо
1
Луч
1
минуты: 63' - 90'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Динамо
28.05.2011
28 мая 2011
сб
12:00
был в запасе
Енисей
0
Динамо
1
был в запасе
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
25.05.2011
25 мая 2011
ср
15:00
минуты: 90' - 90'
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 90' - 90'
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 46' - 90'
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 46' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 0
Динамо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 46' - 90'
Торпедо
1
Динамо
0
минуты: 46' - 90'