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Владислав Игнатьев
№20
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 янв. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Урал
0 : 1
Локомотив
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Урал
0
Локомотив
1
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
89'
89'
89'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
Локомотив
1 : 1
Уфа
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
27'
27'
27'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
89'
89'
89'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
17:30
Локомотив
1 : 0
Оренбург
21.06.2020
21 июня 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
82'
82'
82'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
48'
48'
48'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
90'
90'
90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
41'
41'
41'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
23'
23'
23'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
33'
33'
33'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
90'
90'
90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
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