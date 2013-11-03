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Андрей Сальников
№47
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:00
Ангушт
1 : 2
Балтика
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:00
минуты: 88' - 90'
Ангушт
1
Балтика
2
минуты: 88' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 78' - 90'
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 78' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Химик
1 : 1
Балтика
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
был в запасе
Химик
1
Балтика
1
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Балтика
2 : 0
Оренбург
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
минуты: 85' - 90'
Балтика
2
Оренбург
0
минуты: 85' - 90'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
19:00
минуты: 83' - 90'
Балтика
0
Енисей
0
минуты: 83' - 90'
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Балтика
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 74' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Балтика
0
был в запасе
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
19:00
Балтика
2 : 1
Арсенал
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
19:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
2
Арсенал
1
минуты: 90' - 90'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
минуты: 67' - 90'
Торпедо
1
Балтика
0
минуты: 67' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
минуты: 1' - 67'
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 1' - 67'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2 : 1
Балтика
89'
9'
89'
9'
89'
9'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
89'
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 54'
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 54'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
16'
16'
16'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
16'
минуты: 1' - 71'
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
минуты: 1' - 71'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
90'
90'
90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
90'
минуты: 73' - 90'
Нефтехимик
0
Балтика
1
минуты: 73' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Ангушт
23.07.2013
23 июля 2013
вт
19:00
минуты: 76' - 90'
Балтика
1
Ангушт
0
минуты: 76' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
16:00
Уфа
3 : 2
Балтика
18.07.2013
18 июля 2013
чт
16:00
был в запасе
Уфа
3
Балтика
2
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Химик
86'
86'
86'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
16:00
минуты: 76' - 90'
Балтика
1
Химик
1
минуты: 76' - 90'
07.07.2013
07 июля 2013
вс
18:00
Шинник
1 : 1
Балтика
07.07.2013
07 июля 2013
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Шинник
1
Балтика
1
минуты: 84' - 90'