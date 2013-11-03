Андрей Сальников
№47
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:00
Ангушт
1 : 2
Балтика
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Ангушт
1
Балтика
2
минуты: 88' - 90'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
минуты: 78' - 90'
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 78' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 1
Балтика
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
был в запасе
Химик
1
Балтика
1
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
Балтика
2 : 0
Оренбург
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
минуты: 85' - 90'
Балтика
2
Оренбург
0
минуты: 85' - 90'
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 19:00
минуты: 83' - 90'
Балтика
0
Енисей
0
минуты: 83' - 90'
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 15:00
Сибирь
1 : 1
Балтика
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 74' - 90'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Балтика
0
был в запасе
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 19:00
Балтика
2 : 1
Арсенал
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 19:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
2
Арсенал
1
минуты: 90' - 90'
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
Торпедо
1 : 0
Балтика
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
минуты: 67' - 90'
Торпедо
1
Балтика
0
минуты: 67' - 90'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
минуты: 1' - 67'
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 1' - 67'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Салют
2 : 1
Балтика
89'
9'
89'
9'
89'
9'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
89'
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 54'
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 54'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
16'
16'
16'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
16'
минуты: 1' - 71'
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
минуты: 1' - 71'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
90'
90'
90'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
90'
минуты: 73' - 90'
Нефтехимик
0
Балтика
1
минуты: 73' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Ангушт
23.07.2013 23 июля 2013 вт 19:00
минуты: 76' - 90'
Балтика
1
Ангушт
0
минуты: 76' - 90'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 16:00
Уфа
3 : 2
Балтика
18.07.2013 18 июля 2013 чт 16:00
был в запасе
Уфа
3
Балтика
2
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Химик
86'
86'
86'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 16:00
минуты: 76' - 90'
Балтика
1
Химик
1
минуты: 76' - 90'
07.07.2013 07 июля 2013 вс 18:00
Шинник
1 : 1
Балтика
07.07.2013 07 июля 2013 вс 18:00
минуты: 84' - 90'
Шинник
1
Балтика
1
минуты: 84' - 90'