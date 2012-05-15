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Валентин Окорочков
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
30'
30'
30'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
Черноморец
1 : 2
СКА-Хабаровск
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 79'
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 79'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 70'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 70'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 76'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 76'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 60'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 1' - 60'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
минуты: 1' - 60'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 60'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
13'
13'
13'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
13'
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 88'
Динамо
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 88'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
43'
43'
43'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
31'
31'
31'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 1' - 78'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 78'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
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