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Марат Ксанаев
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 80'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 80'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 74'
Черноморец
1
Енисей
1
минуты: 1' - 74'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 67' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 67' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
68'
68'
68'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
минуты: 1' - 60'
Волгарь
2
Черноморец
2
минуты: 1' - 60'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
Черноморец
1 : 2
Балтика
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 87'
Черноморец
1
Балтика
2
минуты: 1' - 87'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
был в запасе
Химки
2
Черноморец
1
был в запасе
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
82'
82'
82'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Черноморец
2 : 3
Шинник
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
45'
45'
45'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
14:00
Енисей
0 : 1
Черноморец
17.06.2011
17 июня 2011
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
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