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Матч-центр
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Иван Ершов
№22
Защитник
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Команда
Псков-747
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2014/2015
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Арсенал
3 : 0
Спартак
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Арсенал
3
Спартак
0
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Арсенал
0 : 0
Амкар
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Амкар
0
был в запасе
12.05.2017
12 мая 2017
пт
19:30
ЦСКА
3 : 0
Арсенал
12.05.2017
12 мая 2017
пт
19:30
был в запасе
ЦСКА
3
Арсенал
0
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Арсенал
1 : 0
Ростов
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Ростов
0
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
14:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
14:30
был в запасе
Уфа
1
Арсенал
0
был в запасе
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
Арсенал
2 : 0
Крылья Советов
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
был в запасе
Арсенал
2
Крылья Советов
0
был в запасе
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:30
Арсенал
0 : 3
Локомотив
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
17:30
был в запасе
Арсенал
0
Локомотив
3
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
Ахмат
3 : 1
Арсенал
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
Ахмат
3
Арсенал
1
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:30
Арсенал
3 : 0
Томь
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:30
был в запасе
Арсенал
3
Томь
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Зенит
2 : 0
Арсенал
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
был в запасе
Зенит
2
Арсенал
0
был в запасе
10.03.2017
10 марта 2017
пт
19:00
Арсенал
2 : 0
Урал
10.03.2017
10 марта 2017
пт
19:00
был в запасе
Арсенал
2
Урал
0
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
14:00
Оренбург
3 : 0
Арсенал
04.03.2017
04 марта 2017
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
3
Арсенал
0
был в запасе
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 86'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 86'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:30
минуты: 1' - 77'
Амкар
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 77'
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Ростов
4
Арсенал
1
минуты: 1' - 71'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
был в запасе
Арсенал
0
Уфа
2
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Краснодар
0
был в запасе
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