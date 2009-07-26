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Николай Бояринцев
№18
Нападающий
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:30
Черноморец
0 : 3
Балтика
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 32'
Черноморец
0
Балтика
3
минуты: 1' - 32'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
минуты: 1' - 87'
Черноморец
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 87'