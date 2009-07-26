Николай Бояринцев
№18
Нападающий
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.07.2009 26 июля 2009 вс 18:30
Черноморец
0 : 3
Балтика
26.07.2009 26 июля 2009 вс 18:30
минуты: 1' - 32'
Черноморец
0
Балтика
3
минуты: 1' - 32'
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
минуты: 1' - 87'
Черноморец
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 87'