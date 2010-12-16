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Матч-центр
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Антон Поступаленко
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
ПСВ
0 : 0
Металлист
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
ПСВ
0
Металлист
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Металлист
2 : 1
Сампдория
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Металлист
2
Сампдория
1
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Металлист
0 : 2
ПСВ
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 81' - 90'
Металлист
0
ПСВ
2
минуты: 81' - 90'