Олег Шатов
№17
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июля 1990 (29) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
82'
82'
82'
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:30
минуты: 84' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
минуты: 66' - 90'
Ахмат
1
Зенит
1
минуты: 66' - 90'
08.07.2020 08 июля 2020 ср 18:00
Зенит
2 : 1
Сочи
08.07.2020 08 июля 2020 ср 18:00
был в запасе
Зенит
2
Сочи
1
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Краснодар
2
Зенит
4
был в запасе
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020 26 июня 2020 пт 20:30
минуты: 72' - 90'
Зенит
2
Крылья Советов
1
минуты: 72' - 90'
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Зенит
4
был в запасе
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
28'
28'
28'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Зенит
1
Спартак
0
минуты: 1' - 56'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 60' - 90'
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 60' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 73'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 73'
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
минуты: 14' - 90'
Урал
1
Зенит
3
минуты: 14' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
87'
87'
87'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
87'
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
88'
88'
88'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
88'
минуты: 70' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 70' - 90'
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
минуты: 76' - 90'
Спартак
0
Зенит
1
минуты: 76' - 90'