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Олег Шатов
№17
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июля 1990 (29) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
82'
82'
82'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 84' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
минуты: 66' - 90'
Ахмат
1
Зенит
1
минуты: 66' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Зенит
2 : 1
Сочи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
был в запасе
Зенит
2
Сочи
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Краснодар
2
Зенит
4
был в запасе
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
минуты: 72' - 90'
Зенит
2
Крылья Советов
1
минуты: 72' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Зенит
4
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
28'
28'
28'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 56'
Зенит
1
Спартак
0
минуты: 1' - 56'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 60' - 90'
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 60' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 73'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 73'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
минуты: 14' - 90'
Урал
1
Зенит
3
минуты: 14' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
87'
87'
87'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
87'
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
88'
88'
88'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
88'
минуты: 70' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 70' - 90'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 76' - 90'
Спартак
0
Зенит
1
минуты: 76' - 90'