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Матч-центр
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Адесойе Ойеволе
№58
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 сент. 1982 (37) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2013/2014
2010
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
ЦСКА
2 : 0
Тамбов
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 81'
Арсенал
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 81'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
18:30
Тамбов
1 : 2
Ахмат
07.07.2020
07 июля 2020
вт
18:30
был в запасе
Тамбов
1
Ахмат
2
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Спартак
2 : 3
Тамбов
34'
34'
34'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Тамбов
3
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Тамбов
1 : 2
Зенит
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
был в запасе
Тамбов
1
Зенит
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
16:30
Урал
2 : 1
Тамбов
28.06.2020
28 июня 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 87'
Урал
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 87'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
Уфа
2 : 1
Тамбов
21.06.2020
21 июня 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
55'
55'
55'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 87'
Тамбов
3
Оренбург
0
минуты: 1' - 87'
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
82'
82'
82'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 86'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 86'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
66'
66'
66'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
66'
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
31'
31'
31'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
71'
71'
71'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
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