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Артур Валикаев
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
Томь
1 : 0
СКА-Хабаровск
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
был в запасе
Томь
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
11:00
Томь
1 : 0
Анжи
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
11:00
был в запасе
Томь
1
Анжи
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Шинник
0 : 0
Томь
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
был в запасе
Шинник
0
Томь
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
был в запасе
Тюмень
1
Томь
2
был в запасе
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
15:00
Томь
2 : 2
Тосно
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
15:00
был в запасе
Томь
2
Тосно
2
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 4
Томь
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 68' - 90'
Сахалин
0
Томь
4
минуты: 68' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
1
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Томь
3 : 0
Химик
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
минуты: 77' - 90'
Томь
3
Химик
0
минуты: 77' - 90'
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Томь
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Томь
3
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
Томь
3 : 1
Луч
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
был в запасе
Томь
3
Луч
1
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:15
Крылья Советов
2 : 1
Томь
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:15
минуты: 62' - 90'
Крылья Советов
2
Томь
1
минуты: 62' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
минуты: 82' - 90'
Томь
0
Енисей
2
минуты: 82' - 90'
06.07.2014
06 июля 2014
вс
12:00
Сочи
0 : 1
Томь
06.07.2014
06 июля 2014
вс
12:00
минуты: 90' - 90'
Сочи
0
Томь
1
минуты: 90' - 90'