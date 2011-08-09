Игорь Недорезов
№2
Защитник
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Команда
Псков-747
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
был в запасе
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
был в запасе
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
27.05.2011 27 мая 2011 пт 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Торпедо
27.05.2011 27 мая 2011 пт 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
18.05.2011 18 мая 2011 ср 15:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
84'
84'
84'
18.05.2011 18 мая 2011 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 12:00
Енисей
3 : 0
СКА-Хабаровск
15.05.2011 15 мая 2011 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Факел
07.05.2011 07 мая 2011 сб 9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Факел
0
был в запасе
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
КАМАЗ
0 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
24'
24'
24'
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'