Богдан Карюкин
№85
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Кубань
1 : 1
Краснодар
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
был в запасе
Кубань
1
Краснодар
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань
1 : 1
Торпедо
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
был в запасе
Кубань
1
Торпедо
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Кубань
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 19:00
был в запасе
Зенит
1
Кубань
0
был в запасе
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Кубань
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 17:00
был в запасе
Урал
0
Кубань
1
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Кубань
3 : 3
Спартак
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
был в запасе
Кубань
3
Спартак
3
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Торпедо
0
Кубань
0
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 13:30
ЦСКА
6 : 0
Кубань
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 13:30
был в запасе
ЦСКА
6
Кубань
0
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
Динамо
2 : 2
Кубань
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
был в запасе
Динамо
2
Кубань
2
был в запасе