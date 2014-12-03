Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Богдан Карюкин
№85
Вратарь
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Краснодар
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
был в запасе
Кубань
1
Краснодар
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань
1 : 1
Торпедо
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
был в запасе
Кубань
1
Торпедо
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Кубань
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
Кубань
0
был в запасе
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Кубань
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
17:00
был в запасе
Урал
0
Кубань
1
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:00
Кубань
3 : 3
Спартак
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:00
был в запасе
Кубань
3
Спартак
3
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Торпедо
0
Кубань
0
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
13:30
ЦСКА
6 : 0
Кубань
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
13:30
был в запасе
ЦСКА
6
Кубань
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Кубань
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
был в запасе
Динамо
2
Кубань
2
был в запасе