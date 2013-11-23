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Максим Шевченко
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 88' - 90'
Салют
0
Нефтехимик
0
минуты: 88' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Салют
1 : 2
Уфа
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
был в запасе
Салют
1
Уфа
2
был в запасе
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
Химик
1 : 0
Салют
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
был в запасе
Химик
1
Салют
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Салют
4 : 0
Шинник
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 80' - 90'
Салют
4
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
минуты: 46' - 90'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 46' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2 : 1
Балтика
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Салют
2
Балтика
1
был в запасе
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 90' - 90'
Нефтехимик
1
Салют
3
минуты: 90' - 90'
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Салют
3 : 0
Ангушт
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 65' - 90'
Салют
3
Ангушт
0
минуты: 65' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Уфа
1 : 0
Салют
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
был в запасе
Уфа
1
Салют
0
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Салют
0 : 0
Химик
43'
43'
43'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 32' - 90'
Салют
0
Химик
0
минуты: 32' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Шинник
0 : 0
Салют
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 64'
Шинник
0
Салют
0
минуты: 1' - 64'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Салют
1 : 1
Оренбург
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 59'
Салют
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 59'
07.07.2013
07 июля 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Салют
07.07.2013
07 июля 2013
вс
11:00
минуты: 1' - 73'
СКА-Хабаровск
0
Салют
0
минуты: 1' - 73'