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Вадим Старков
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
14:00
Сибирь
1 : 1
Салют
25.05.2013
25 мая 2013
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Салют
1
минуты: 1' - 90'
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Салют
1 : 1
Томь
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
минуты: 53' - 90'
Салют
1
Томь
1
минуты: 53' - 90'
13.05.2013
13 мая 2013
пн
17:30
Ротор
0 : 1
Салют
13.05.2013
13 мая 2013
пн
17:30
минуты: 72' - 90'
Ротор
0
Салют
1
минуты: 72' - 90'
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Салют
2 : 2
Волгарь
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 0
Нефтехимик
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 31' - 90'
Салют
2
Нефтехимик
0
минуты: 31' - 90'
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Салют
1 : 1
Уфа
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
был в запасе
Салют
1
Уфа
1
был в запасе
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
Балтика
2 : 0
Салют
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Салют
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 0
Салют
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
был в запасе
Томь
2
Салют
0
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
1
Ротор
0
был в запасе
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
Сочи
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Салют
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
13:00
Новокузнецк
1 : 0
Салют
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
13:00
минуты: 1' - 90'
Новокузнецк
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 1
Енисей
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Урал
2 : 0
Салют
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Салют
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 0
Шинник
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
Нефтехимик
3 : 0
Салют
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
был в запасе
Нефтехимик
3
Салют
0
был в запасе
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