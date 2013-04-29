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Сергей Кушов
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Салют
2 : 2
Волгарь
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
был в запасе
Салют
2
Волгарь
2
был в запасе
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
Торпедо
0 : 1
Салют
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Салют
1
был в запасе
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Салют
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
11:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Салют
3
минуты: 90' - 90'
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
Балтика
2 : 0
Салют
15'
15'
15'
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Салют
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
был в запасе
Салют
0
Химки
1
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 81' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 81' - 90'
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
Сочи
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
0
Сочи
1
был в запасе
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
минуты: 90' - 90'
Волгарь
1
Салют
0
минуты: 90' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Салют
1
Торпедо
1
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
13:00
Новокузнецк
1 : 0
Салют
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
13:00
минуты: 1' - 90'
Новокузнецк
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 1
Енисей
45'
45'
45'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 37' - 90'
Салют
2
Енисей
1
минуты: 37' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
Нефтехимик
3 : 0
Салют
45'
45'
45'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
3
Салют
0
минуты: 1' - 46'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
Салют
30.07.2012
30 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 73'
Уфа
1
Салют
1
минуты: 1' - 73'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:00
Салют
2 : 2
Балтика
27'
27'
27'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
18:00
Химки
0 : 2
Салют
16.07.2012
16 июля 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Салют
2
минуты: 1' - 90'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
20:00
Салют
1 : 2
Сибирь
10.07.2012
10 июля 2012
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'