Игорь Ермаков
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Волгарь
2 : 2
Салют
12'
12'
12'
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 88'
Волгарь
2
Салют
2
минуты: 1' - 88'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Анжи
0 : 0
Салют
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
06.07.2009 06 июля 2009 пн 19:00
Салют
3 : 0
Анжи
58'
58'
58'
06.07.2009 06 июля 2009 пн 19:00
58'
минуты: 1' - 82'
Салют
3
Анжи
0
минуты: 1' - 82'
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 31'
Черноморец
1
Салют
1
минуты: 1' - 31'
24.06.2009 24 июня 2009 ср 18:30
Краснодар
2 : 0
Салют
24.06.2009 24 июня 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 82'
Краснодар
2
Салют
0
минуты: 1' - 82'
13.06.2009 13 июня 2009 сб 19:00
Салют
2 : 0
Носта
13.06.2009 13 июня 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 67'
Салют
2
Носта
0
минуты: 1' - 67'
05.06.2009 05 июня 2009 пт 19:30
Балтика
2 : 2
Салют
05.06.2009 05 июня 2009 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Салют
2
минуты: 1' - 90'
02.06.2009 02 июня 2009 вт 17:30
Шинник
4 : 2
Салют
02.06.2009 02 июня 2009 вт 17:30
минуты: 54' - 90'
Шинник
4
Салют
2
минуты: 54' - 90'