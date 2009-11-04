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Игорь Ермаков
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Волгарь
2 : 2
Салют
12'
12'
12'
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 88'
Волгарь
2
Салют
2
минуты: 1' - 88'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Анжи
0 : 0
Салют
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
06.07.2009
06 июля 2009
пн
19:00
Салют
3 : 0
Анжи
58'
58'
58'
06.07.2009
06 июля 2009
пн
19:00
58'
минуты: 1' - 82'
Салют
3
Анжи
0
минуты: 1' - 82'
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 31'
Черноморец
1
Салют
1
минуты: 1' - 31'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:30
Краснодар
2 : 0
Салют
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:30
минуты: 1' - 82'
Краснодар
2
Салют
0
минуты: 1' - 82'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
Салют
2 : 0
Носта
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Салют
2
Носта
0
минуты: 1' - 67'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
19:30
Балтика
2 : 2
Салют
05.06.2009
05 июня 2009
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Салют
2
минуты: 1' - 90'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Салют
02.06.2009
02 июня 2009
вт
17:30
минуты: 54' - 90'
Шинник
4
Салют
2
минуты: 54' - 90'