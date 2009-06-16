Максим Васильев
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.06.2009 16 июня 2009 вт 19:00
Салют
1 : 1
Витязь
16.06.2009 16 июня 2009 вт 19:00
минуты: 61' - 90'
Салют
1
Витязь
1
минуты: 61' - 90'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:30
Салют
0 : 0
Сибирь
89'
89'
89'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'